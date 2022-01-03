المشدد 10 سنوات لمتهمين بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبد الباسط محمد أمبابي، وعضوية المستشارين، وليد محمد عبد المنعم ، ومحمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر، بمعاقبة عامل وصاحب مكتب بورصة دواجن بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لحيازتهما مخدر الحشيش "القنب" بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام كل من " س . ح . س " 26 عاما عامل ، ومقيم بدائرة مركز أبو كبير ، و " ال . ص . ال " 27 عاما صاحب مكتب بورصة دواجن، ومقيم بدائرة مركز أولاد صقر، بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة خاصة ، وعثر بحوزة المتهم الأول على 15 لفافة لنبات الحشيش المخدر ومبلغ مالى، و عثر بحوزة الثانى على 10 لفافات كبيرة الحجم لمخدر الحشيش " القنب " ، وزنت الكمية المضبوطة 15 كيلو جرام.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط ، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتى أصدرت حكمها المتقدم.