اللى ظلموكى هيتحاسبوا.. القبض على مفبركى صور بسنت خالد (إنفوجراف)

تمكنت مديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من القبض على شخصين متهمين فى واقعة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، بقرية كفر يعقوب التابعة لدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية والتي هزت الرأي العام.

ضبط شخصين بتهمة الابتزاز الإلكترونى عبر "فيس بوك" اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهمين على النيابة الصور المفبركة انتشرت على موبايلات شباب القرية شقيقتها: بسنت انهارت ودخلت فى حالة اكتئاب أختى صلت الجمعة وكتبت رسالة وداع وتناولت حبة سامة مش هنسيب حق بسنت واللى تسبب فى موتها لازم يتعاقب