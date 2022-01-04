التقشير الكيميائي مقابل المنزلي.. اعرف الفرق لاختيار الأفضل لبشرتك

كتبت إيناس البنا

التقشير هو عملية إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ والشوائب من سطح الجلد، وهى خطوة حاسمة في روتين العناية بالبشرة، ومع ذلك، غالبًا ما يتم تخطيها من قبل الأشخاص بسبب سوء فهم أهميتها.

ووفقا لتقرير موقع "healthline" عند اختيار المقشر المناسب للبشرة، من الضروري مراعاة نوع البشرة التالية، ومتطلباتها، ونمط الحياة.

الفرق بين التقشير الفيزيائي والكيميائي



التقشير الفيزيائي

يعد التقشير الجسدي أو المنزلى أحد أكثر أشكال التقشير شيوعًا، وهو عملية التقشير التي تتضمن الإزالة اليدوية للجلد الميت باستخدام مقشر يحتوي على جزيئات صغيرة، ترجع سهولة الوصول إلى طريقة التقشير هذه أيضًا إلى تنوعها. نظرًا لتكوينه البسيط، يمكن للمرء بسهولة تحضير مقشر مادي في المنزل.

التقشير الكيميائي

في الآونة الأخيرة، نمت اتجاهات أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) وأحماض بيتا هيدروكسي (BHAs) منتجات بارزة ومتنوعة للعناية بالبشرة ، ومنتجات العناية بالبشرة الروتينية، وما إلى ذلك على الرغم من أن استخدام هذه الأحماض قد لا يكون جديدًا ، دفعت الاتجاهات هذه الأحماض في اتجاه إيجابي

التقشير الكيميائي هو عملية التقشير التي تستخدم فيها الأحماض لإزالة خلايا الجلد الميتة من الجلد، وتعتمد فعالية هذه الأحماض على تركيز الأحماض، بينما يمكن شراء الأحماض منخفضة التركيز من المتاجر، يجب عدم استخدام الأحماض ذات التركيز العالي يدويًا