إصابة أب وابنه فى حادث انقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمى باتجاه مطروح

مطروح - حسن مشالى

أصيب أب وابنه من محافظة الجيزة، بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة، عند علامة الكيلو 228 على طريق القاهرة – الضبعة الإقليمي، في الاتجاه إلى مطروح، وتم نقلهما عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الضبعة المركزي، لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

دخل مستشفى دخل مستشفى الضبعة المركزي، أثر حادث انقلاب سيارة، المصابين سيف محمود محمد "6 سنوات" - من محافظة الجيزة- يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود محمد حسن "35 سنة"- من محافظة الجيزة- يعاني من كدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الإسعافات وتقديم العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بانقلاب سيارة على طريق الضبعة الإقليمي، فتم الدفع بسيارات إسعاف، إلى مكان البلاغ لإخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي، كما تم إجراء معاينات الشرطة التي انتقلت لمكان الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، لإخطار النيابة العامة للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.