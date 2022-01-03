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ميناء الإسكندرية يشهد تداول 285 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

الإثنين، 03 يناير 2022 02:42 م
ميناء الإسكندرية يشهد تداول 285 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة ميناء الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية والدخيلة نشاطا ملحوظا خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 285574 طنا، بينما بلغ أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة 2101 حاوية مكافئة.
 
وفى ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بمينائى الإسكندرية و الدخيلة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية 53 سفينة،  بينما بلغ عدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ 34 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.
 
وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضى.
 
 
 
 
 

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