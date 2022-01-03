اليوم السابع
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مقتل 20 شخصا باشتباكات بين مسلحين فى كولومبيا

الإثنين، 03 يناير 2022 11:26 ص
مقتل 20 شخصا باشتباكات بين مسلحين فى كولومبيا مسلحين - صورة أرشيفية
وكالات

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لقى ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم جراء اشتباكات بين عناصر سابقين في "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) المحلولة ومقاتلي "جيش التحرير الوطني" بمقاطعة أروكا شرقي كولومبيا.

وحسب موقع روسيا اليوم، طلبت سلطات المقاطعة، الواقعة على الحدود مع فنزويلا، مساعدة من رئيس البلاد إيفان دوكا لاحتواء الموقف.

وسيعقد مجلس الأمن الكولومبي اليوم الاثنين اجتماعا لتقييم الوضع في المنطقة، فيما أبلغت السلطات المحلية بأن بعض سكان المنطقة قرروا مغادرة منازلهم مؤقتا.

وظل تنظيم "جيش التحرير الوطني" ANO"، الذي يضم حوالي 1500 عنصر، الجماعة المتمردة الوحيدة في كولومبيا بعد أن أبرمت الحكومة اتفاق سلام مع "فارك" في نوفمبر عام 2016.

 

 


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