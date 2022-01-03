شركة مياه شرب شمال سيناء: سيل محدود أمس.. ونحتجز المياه لتستخدم في الزراعة

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء بشركة مياه الشرب، إنه حدث سيل محدود الرابعة عصر أمس، ولا أضرار في الأرواح والممتلكات، وتحسبا لأى إجراء احترازى تم غلق الطريق فترة مؤقتة وتم فتحه السادسة والنصف مساء.

وذكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت برفع مياه الأمطار المتراكمة في الشوارع لفتح الطرق للمارة.

وأكد المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء بشركة مياه الشرب، أن مياه السيول تحتجز أمام السيول وتستخدم في الزراعة.

وشهدت مناطق مركز الحسنة بوسط سيناء، هطول أمطار وجريان المياه بالوديان، وأعلن مجلس مدينة الحسنة ، أن اللواء أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، قام بالمتابعة الميدانية لجميع القرى التابعة للمركز والمدينة، وتفقد الآثار الجانبية لتساقط الأمطار، والاطمئنان على الأوضاع داخل القرى.