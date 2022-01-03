شاهد عزف وغناء مبهر لفنان سيناوى وسط الطبيعة.. ويهدى قراء "اليوم السابع" أغنية

شمال سيناء - محمد حسين

يبهر عازف العود والفنان السيناوى سمير أبوزور، جمهوره من متابعى أداءه، وهو يقدم لهم إنتاجه الفنى من عزف على العود وأغانى يقوم بتأليفها، إضافة لعزف لأغانى كبار الفنانين المصريين والعرب .

نقل "تلفزيون اليوم السابع"، من مدينة العريش، مشاهد لأداء الفنان سمير ابو زور اغانيه والحانه، خلال رحلة خلوية بمزرعة فى قرية "السكاسكة"، شرق مدينة العريش، وسط مناظر طبيعية خلابة لمزارع الزيتون، وأثناء القيام بإعداد جمهوره وجبات شعبية من السمك واللحوم على نار الحطب.

قال الفنان سمير ابو زور، إنه تعلم العود واحترفه فى مدينة نويبع بجنوب سيناء، قبل سنوات، عندما كان يؤدى العزف على الشاطئ ويتجمع حوله السائحين من كل بلاد العالم مستمتعين بعزفه .

وأضاف أنه حاليا موظف بشركة الكهرباء بشمال سيناء ، ويقوم بتأليف الأغاني وتلحينها على العود، ويقدمها لأصدقائه الذين يشجعونه ويعطوه القوة للاستمرار .

وأشار إلى أنه محب لفن العزف على العود، ولا يبحث عن شهرة، ومغرم بأن يوصل رسالته الفنية من خلال كلمات والحان يهديها للوطن .

وقدم الفنان سمير ابو زور أغنية وعزفها على العود، " تنشر لأول مرة عبر اليوم السابع "، وتقول كلماتها :

لسه الأمل موجود

لسه الحياة حلوه

رغم الوجع

اللى مالهوش حدود

بتحدى بكره واغنيله

وأقول

تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر

تحيا مصر ومعاها سينا

يحيا احمد.. يحيا مينا

روحنا فدا الوطن الغالى

نقولها بالصوت العالى

لا للإرهاب .. لا للارهاب

تحيا رفح المصرية

كلنا ندعى ونقول امين

يارب احفظ لنا بلدنا

وزين مستقبل اولادنا

واحفظنا من الإرهاب .. احفظنا من الإرهاب

تحيا مصر بالشيخ زويد

العيد لينا ولازم نعيد

والزيتون مسيرة يكبر

كل مانقول .. الله اكبر

أكبر من الإرهاب

تحيا مصر

تحيا مصر.. معاها العريش

احلى شعب واقوى جيش

والشهداء شرطتنا وجيشنا

هما اللى ضحوا واحنا اللى عشنا

لا للارهاب .. لا للإرهاب

تحيا مصر .. تحيا مصر











































