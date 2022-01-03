رئيس وزراء بريطانيا: أوميكرون أقل تأثيرا وتطبيق قيود إضافية غير ضرورى

كتبت: نهال أبو السعود

قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إن تطبيق قيود كورونا الجديدة غير ضرورى لأن متحور أوميكرون "أكثر اعتدالًا بشكل واضح" من المتغيرات الأخرى.

وفي حديثه، أكد جونسون أن البلاد ستواصل الإجراءات الحالية بينما قال إن جميع الإجراءات قيد المراجعة، وقال جونسون: "إن الطريق إلى الأمام بالنسبة للبلد ككل هو الاستمرار في المسار الذي نسير فيه".

وأكمل: "بالطبع سنبقي جميع الإجراءات قيد المراجعة، ولكن أعتقد أن مزيج الأشياء التي نقوم بها في الوقت الحالي هو الصحيح".

وقال جونسون أيضًا إن متحور اوميكرون الجديد "أكثر اعتدالًا بشكل واضح" من المتغيرات السابقة، مضيفًا أن بريطانيا في وضع أفضل مما كانت عليه في وقت سابق في الوباء.

ظل رئيس الوزراء البريطاني مصمما على عدم فرض قيود جديدة متعلقة بالوباء في إنجلترا، على الرغم من الموجة الأخيرة من الإصابات بالفيروس.

ذكرت وكالة رويترز أن جونسون أشار يوم الاثنين إلى أن ضغط المستشفى سيكون "كبيرا" في الأسبوعين المقبلين بسبب زيادة الإصابات.

وقال جونسون: "غالبية الأشخاص الموجودين في وحدة العناية المركزة لم يتم تطعيمهم والغالبية العظمى - حوالي 90 بالمائة - لم يحصلوا على جرعة معززة من اللقاح".

وفي نفس السياق، قالت حكومة المملكة المتحدة يوم الأحد إن أطفال المدارس الأكبر سنًا سيُطلب منهم اتباع تفويض القناع عند عودتهم من عطلة إجازتهم.

وأشار التقرير إلى أن جونسون فرض أيضًا قيودًا جديدة أطلق عليها "الخطة ب" الشهر الماضي ، والتي طبقت تفويضًا باستخدام قناع القناع على وسائل النقل العام وفي المتاجر المحلية ، لكنها أنهت القيود المفروضة على التجمعات وأغلقت الأعمال.