اليوم السابع
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خارجية ألمانيا : الحوار مع روسيا خطوة مهمة للجميع

الإثنين، 03 يناير 2022 01:59 م
خارجية ألمانيا : الحوار مع روسيا خطوة مهمة للجميع الخارجية الألمانية مستمرة بالحوار مع روسيا
كتبت: هناء أبو العز

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أكدت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الإثنين، أهمية استمرار الحوار مع روسيا بأشكال مختلفة، معتبرة أن هذه الخطوة تعد "معقولة ومهمة".
 
وجاءت تصريحات الخارجية الألمانية عبر المتحدث باسمها، كريستوفر برجر، الذي قال فيها إن الخارجية الألمانية مستمرة بالحوار مع روسيا بأشكال مختلفة، حيث تعد هذه الخطوة معقولة ومهمة في الأيام التالية.
 
وأضاف برجر قائلا: بالطبع، رحبنا أيضًا بالمحادثة الهاتفية بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 31 ديسمبر.
 
وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق، أن بلادها تنسق بشكل وثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، وتدعم المناقشة بين الاتحاد والولايات المتحدة بهذا الشأن.

روسيا

ألمانيا

الحوار السياسى

الاتحاد الأوروبى

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