تايوان تؤكد أول انتقال محلى لسلالة أوميكرون

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أكدت تايوان، اليوم الاثنين، تصنيف حالتين من حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19، المرصودة أواخر ديسمبر الماضي، على أنها حالات منقولة محليًا، مما يجعلها أول عدوى محلية لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، حسبما ذكر مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة في تايوان.

وذكرت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية أن الحالتين كانتا جزءًا مما تسميه القيادة المركزية لمكافحة الأوبئة في تايوان الآن، مجموعة من ثلاث حالات تشمل مواطنين تايوانيين عادوا إلى موطنهم بين 14 و22 ديسمبر من الصين والولايات المتحدة واليابان.

وكانت الحالات الثلاث جميعًا ضيوفًا في فندق الحجر الصحي بالعاصمة تايبيه واستمرت إقامتهم لمدة أربعة أيام. وكانت نتيجة اختبارهم إيجابية لكوفيد-19 في 28 ديسمبر و30 ديسمبر أثناء وجودهم في الحجر الصحي.