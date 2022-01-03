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اقتصادية "قناة السويس": تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين، 03 يناير 2022 01:15 م
اقتصادية "قناة السويس": تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التدوال، وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن  حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن. 
 
كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة  ومن المنتظر دخول 3سفن حاويات . 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
 
 
 
 
 

 


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