اقتصادية "قناة السويس": تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية ل قناة السويس ، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 26 سفينة خلال عمليات التدوال، وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان لها، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات، وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول 3سفن حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .