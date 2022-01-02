تفريغ 75 ماسورة بحمولة 2245 طنا وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة CS FUTURE وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 175 متر والغاطس 10.2 متر وذلك لتفريغ 75 ماسورة بحمولة 2245 طن بالميناء.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان لها، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة و من المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .