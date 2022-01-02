50 عاما من الفلكلور الواحاتى.. ما لا تعرفه عن حسن ناجى ملك الموال (فيديو)

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

حسن ناجى ابن مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، هو فنان شعبى من طراز خاص تخصص فى الفلكلور الواحاتى والتراث الأصيل لواحات الوادى الجديد.

ونعرض لكم مسيرة ملك الفلكلور الواحاتى والتراث الأصيل فى 9 معلومات:

قضى 50 عاما من عمره فى العطاء لهذا الفن الأصيل.

بدأ مسيرته الفنية فى سن السادسة من عمره وكان يرافق أشهر فنانى ومطربى الواحات الخارجة

وانتقل بعد ذلك للعمل فى فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الخارجة وأصبح مطربها الأول وحقق شهرة كبيرة على مستوى المحافظة

زار عددا كبيرا من دول العالم برفقة فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة لتقديم فقرات فنية متميزة.

الفنان حسن ناجى يعرف عنه أن له قدرة كبيرة على الارتجال أثناء الغناء والسرد الفنى الملتزم بالمقامات الفنية الأصيلة وبما لديه من طبقات صوت متفردة جعلته ملكا للموال الشعبى

يعد عميدا للتراث الواحاتى وأصبح علامة بارزة فى تاريخ الفن الواحاتى وهو من مواليد عام 1955م بمدينة الخارجة

حاصل على دراسات أزهرية بمعهد ناصر الأزهرى اتجه بعدها للغناء الشعبى والفلكلور الواحاتى.

تم تعيينه بقصر ثقافة الخارجة حتى أصبح رئيس قسم المسرح والفنون الشعبية وأحيل إلى سن التقاعد

ما زال يصدح بصوته المميز فى كافة المناسبات والمحافل الفنية وخاصة العيد القومى للمحافظة وكل مشاركات فرقة الفنون الشعبية بالمحافظة فى المهرجانات المحلية والدولية.