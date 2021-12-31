القطر ضاع ولقوه هنا.. حكاية خط سكك حديد الوادى الجديد وإعادة إحيائه بـ4 مليارات

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قدم تليفزيون اليوم السابع فى بث مباشر له حكاية القطار المفقود والذى يحمل رقم "3048" واعتبرته هيئة سكك حديد مصر "مفقودا" لمدة 8 سنوات على الرغم من تواجده بداخل محطة قطار الخارجة طوال هذه السنوات، تفاصيل إحياء مشروع السكة الحديد بتكلفة تبلغ اعتماداتها 4 مليارات جنيه الذى سيربط مدينة الخارجة بالأقصر وميناء سفاجا، والذى يسهم فى إحياء وتنمية محافظة الوادى الجديد عن طريق ربطها بمحافظات وادى النيل.

وجرى نقل جرارين يحملان رقمى 3048 و3076 وونش يحمل رقم 19605 ش و6 عربات كانت فى رحلتين للخارجة وباريس توقفت بسبب سرقة قضبان السكك الحديدية بطولة أكثر من 150 كيلو حيث أن القيمة الاستثمارية لوحدات القطار تقدر بـتكلفة 100 مليون جنيه، حيث بلغت تكلفة الجرارين نحو 50 مليون جنيه، والونش بـ25 مليون جنيه، والعربات الست بـ25 مليون جنيه.

وما زال مبنى محطة قطار الخارجة بكامل جاهزيته رغم مرور تلك السنوات على توقف الخط والذى لم يتعرض للإهمال لكونه مجهزا بالكامل بالرخام من الداخل والحجر الفرعونى من الخارج، حيث تم إنشاء المبنى بنظام الأقبية على الطراز الواحاتى البيئى الفريد فى تصميماته.

وكان خط السكة الحديد «الخارجة ــ أبو طرطورــ سفاجا» تم افتتاحه عام 1996 وتوقف بعد فترة وتعرض لسرقة قضبان السكة الحديد من أغلب أطواله، رغم أنه كان يعمل فى نقل الركاب بين الخارجة وباريس والخارجة وقنا، إلى جانب نقل خام الفوسفات من أبو طرطور إلى ميناء سفاجا لكنه توقف وتهالك منذ سنوات.

وأعلن وزير النقل مؤخرا أن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي، والمساهمة فى نقل خام الفوسفات، ويساهم بشكل إيجابى فى تنمية الوادى الجديد وإنعاش حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول 60 كم، لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.



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