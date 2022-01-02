3 طرق لخفض نسبة السكر فى الدم تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

يعد الحفاظ على مستويات السكر في الدم أمرًا ضروريًا للمساعدة في الوقاية منه، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فإن "مستوى السكر في الدم الصحي" يمكن أن يؤخر أو يمنع أمراض القلب وفقدان البصر وأمراض الكلى، فضلاً عن تحسين الحالة المزاجية بشكل عام، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

كيف نحافظ على مستويات السكر في نطاق صحي؟

هناك طرق قصيرة وطويلة المدى لخفض نسبة السكر في الدم، ولكن للتحكم طويل المدى، من الأفضل دمج التمارين في نمط حياتك، وتناول نظام غذائي غني بالألياف، وتجنب الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.

الآثار الجانبية لارتفاع السكر في الدم

سواء أكانت منخفضة جدًا أو مرتفعة جدًا، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم المزمن إلى آثار جانبية ضارة تتراوح من ضعف الإدراك وفقدان البصر وانخفاض الدورة الدموية، في حين أنه من المهم إجراء فحوصات منتظمة من طبيبك ، إلا أن هناك علامات يمكنك البحث عنها بنفسك و تشمل العلامات الجسدية الرئيسية الثلاث التي تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم زيادة العطش، وكثرة التبول، والإغماء"

تحكم في تناول الكربوهيدرات

التركيز على عدد ونوع الكربوهيدرات التي تتناولها على مدار اليوم أمر مهم في خفض نسبة السكر في الدم، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم ، مثل إعطاء الأولوية للحبوب الكاملة على الحبوب المصنعة، حيث توفر الحبوب الكاملة قيمة غذائية أكبر مع خفض مستويات السكر في الدم.

تناول الألياف القابلة للذوبان

إن تضمين ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي ليس فقط مفتاحًا للتحكم في مستويات السكر في الدم ، ولكنه مهم أيضًا في الحفاظ على نمط حياة صحي بشكل عام، تعمل الألياف على إبطاء هضم الكربوهيدرات وامتصاص السكر ، مما يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، كما أن تناول الألياف القابلة للذوبان لديه القدرة على تحسين إدارة نسبة السكر في الدم وتقليل انخفاض السكر في الدم.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد أمر مهم لصحتك العامة، وبدون ذلك، قد تتأثر مستويات السكر في الدم، بشكل عام، يساعد النوم في الحفاظ على مستويات السكر في الدم ويعزز الوزن الصحي.