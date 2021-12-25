ما قبل السكري.. أطعمة ضارة بصحتك تزيد من ارتفاع نسبة السكر في الدم

كتبت إيناس البنا

مرحلة ما قبل مرض السكري هي مرحلة تكون فيها مستويات السكر في الدم مرتفعة بما يكفي لتكون مدعاة للقلق، ولكنها ليست مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن تشخيصها على أنها داء السكري من النوع 2.

مرض السكري هو حالة تتميز بمقاومة الأنسولين أو قصور الأنسولين، حيث يفقد الجسم قدرته على معالجة الجلوكوز للحصول على الطاقة، ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم مما قد يضر بالصحة إذا لم تتم إدارته في الوقت المناسب.

يعد النظام الغذائي وفقا لتقرير موقع " healthline"، أحد أهم العوامل التي تساهم في الإصابة بمرض السكري ومقدماته، وهو النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة والأطعمة فائقة المعالجة التي يتم فصلها من العناصر الغذائية والمعادن ومحتوى الألياف.

المجموعة الغذائية التي تجعل مقدمات السكري أسوأ

عندما يتعلق الأمر بمرض ما قبل السكري، يحتاج المرء فقط إلى توخي الحذر الشديد في نظامك الغذائي لأن الإهمال يمكن أن يؤدي إلى حالة مزمنة لا علاج لها - مرض السكري من النوع 2، وهناك مجموعة غذائية معينة يمكن أن تؤدي إلى تدهور حالتك دون أن تدرك ذلك - وهي عبارة عن كربوهيدرات مكررة.

المجموعة الغذائية تزيد من ارتفاع نسبة السكر في الدم



سعرات حرارية فارغة:



يحتاج مريض ما قبل السكري إلى عناصر غذائية مثل الكربوهيدرات المعقدة والألياف والبروتينات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى للحث على الشبع ومنع ارتفاع السكر في الدم، لكن الكربوهيدرات المكررة هي سعرات حرارية فارغة لا تحتوي على ألياف أو كربوهيدرات صحية أو دهون أو بروتين.

الكربوهيدرات المكررة مثل الفطائر والبسكويت:



الكربوهيدرات المكررة مثل الفطائر والبسكويت والمخبوزات والخبز الأبيض هي أطعمة عالية نسبة السكر في الدم تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بشكل كبير ويمكن أن تكون ضارة بالصحة، بالإضافة إلى ذلك ، فإنها تسبب آلام الجوع مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، ومع ذلك ، يحتاج مرضى السكري إلى أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والبروتينات والمغذيات الكبيرة التي تعزز الشبع.

الكربوهيدرات التى يمكن تضمينها فى نظامك فى مرحلة ما قبل السكري



تتضمن بعض أفضل الكربوهيدرات المعقدة التي يمكنك تضمينها في النظام الغذائي أطعمة مثل: