مفاجآت مبهرة في سوق أسماك العريش.. الجمبري بلون علم فرنسا.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

يعد سوق العريش بشمال سيناء من أشهر اماكن بيع الأسماك، التي تم صيدها من مياه البحر المتوسط وبحيرة البردويل، أشهرها سمك البورى والدنيس والوقار وغيرها من أسماك تحمل أسماء متعددة ولها فوائد خاصة وطرق طهى خاصة تميز بها أهل شمال سيناء، لكن المفاجئات التي يتميز بها سوق العريش وجود أسماك تحمل أسماء وصفات غريبة بينها "سمكة لحم الهوانم، وسمكة الوقار وهي الأغلى سعرا، وجمبري بلون علم فرنسا".

تلفزيون اليوم السابع، نقل من داخل السوق مشاهد توضح اهم انواع الاسماك وأغربها، وقدم الخبير الطهوى "عبد العزيز الغالي"، الذي يشغل ايضا عضو اتحاد الكتاب، ومهتم بالتوثيق والتأريخ لتراث سيناء، شرحا وافيا لهذه الأسماك.

قال “الغالي"، ان ما يوجد هذا الوقت من اسماك فى سوق العريش ليس كل أنواع الأسماك، لافتا ان أشهر ما يوجد الآن ويعرض فى السوق، هي أسماك تم صيدها من مياه البحر المتوسط وبحيرة البردويل، وهي اهم مصادر الصيد فى المحافظة.

وأشار الخبير الطهوى عبد العزيز الغالي، ان أشهر واهم انواع الاسماك فى سوق العريش هي أسماك العائلة البورية بأنواعها، لافتا ان سمكة البوري يمتاز أهالي شمال سيناء انهم الوحيدين الذين يقومون بتمليحها، بلفها فى خيش فى حرارة الأرض الطبيعية ويكشف عنها فى الشتاء بعد مرور 20 يوما وفى الصيف بعد 10 أيام.

اضاف ان من بين ما يميز هذا النوع من الأسماك، انها يمكن ان تطبخ مشويه ومقليه لافتا ان من بين أنواع الأسماك الشهيرة فى سوق العريش الدنيس المعروف بأنواعه وطرق طهيه، إضافة لسمكة اللوت المعروفة انها خفيفة حتى انها توصف وجبة للمرضى.

وقال ان سوق العريش يتميز بوجود سمكة " المياس " ويطلق عليها اسم " لحم الهوانم "، وتقلى فى الزيت مع الليمون، وسمكة القاروص التي تتغذى على القشريات وتطبخ مقلية ومشويه، وسمكة موسى بلونيها، وتعد مقلية بالزبدة والثوم وتطبخ على طريقة الصيادية وهي من الانواع الفاخرة فى السوق.

كما يوجد بكثرة فى سوق العريش "الحبار" او "السبيط "، وهو من الرخويات وشريك فى اطباق السوفيد، ويجهز مقلى ومشوي وبعد تنظيفه يمكن عمله كفته مثل الجمبري، وقال انه فى السابق كان لا يلتفت اليه حتى ان باعة الاسماك يعطوه هديه فوق الاسماك لزبائنهم، واليوم أصبح الناس مغرمين به حتى ان ثمن الكيلو وصل 140 جنيها.

وقال ان أغلي واهم انواع الاسماك هي "الوقار" وهي ملكة الأسماك فى السوق، وتعادل الضانئ فى اللحوم من حيث قيمتها.

واشار انه كثير من المغرمين بأطباق الاسماك لا يعرفون انها سمكة تمتاز بجودتها فى التمليح، ويتم تمليحها وتخزينها لمدة شهر ثم تقطع شرائح على طريقة تقطيع وخى البانية.

اضاف ان ما يميز هذه السمكة انها كلها فوائد فالراس والذيل يعد للشوربة، والجسم شرائح للقلى والوجه للفرم والعظم للشوربة، وقطع اللحم المتبقية تعد طواجن بالفلفل والبصل والثوم.

وأشار الخبير الطهوى عبد العزيز الغالى ان مايشتهر به سوق العريش هو توفر القشريات التى تعد عند الغالبية غرام فى تناولها.

واوضح ان اهمها الجمبري بأنواعه الجامبو والوسط والصغير وهو الترتر الذي يقشر ويعمل كفته.

اضاف ان الجمبري فى سوق العريش هو العادي ويتم صيده ببحيرة البردويل، والقزار الذي يحمل ألوان علم فرنسا احمر اصفر واخضر، ويعد افخر انواع الجمبري ويطهى مشوي ومسلوق وطاجين، وهو اساس شربة السوفيد والمائدة الفاخرة للأسماك لابد ان يكون الجمبري بأنواعه من عناصرها، كما انه أسهل الانواع فى الطبخ إذا لا يستغرق اعداده مشوي ومقلى 5 دقائق، لافتا ان سوق العريش ايضا أصبح يتوفر فيه ام الخلود او السريديا.



الاسماك-فى-السوق-3



الجمبرى-فى-سوق-العريش



الحبار-فى-سوق-السمك-بمدينة-العريش



السريديا-فى-سوق-العريش-للاسماك



تجهيز-الاسماك-بسوق-العريش



جمبرى-بلون--علم-فرنسا



سمك-الدنيس-كنج-الاسماك



سمك-القاروص



سمك-اللوت



سمك-الوقار



سمك-الوقار-بالعريش



سمكة-البورى-اشهر-سمكة-فى-شمال-سيناء



سمكة-المياس



سمكة-المياس-ويطلق-عليها-اسم-لحم-الهوانم



سمكة-موسى



سوق-اسماك-العريش



فى--سوق-الاسماك-بالعريش