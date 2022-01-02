طالب فقد عينه أثناء توزيع التغذية المدرسية فى المنوفية وإحالة الواقعة للنيابة

المنوفية - محمد فتحي

شهدت محافظة المنوفية واقعة فقد طالب عينه وذلك أثناء تواجده في مدرسة بمركز تلا في محافظة المنوفية، للطالب محمد حسين رجب طالب فى الصف الثالث الابتدائي ، أثناء توزيع التغذية، فى الوقت الذى قررت فيه مديرية التعليم إحالة الواقعة للنيابة.

وتقول والدة الطالب الذي فقد عينه، أن الواقعة بدأت عندما استدعت مديرية مدرسة بقرية كوم مازن التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، هو وإثنين من زملائه لكى يقوم بتوزيع التغذية على الطلاب بالمدرسة ، وحال قيام الطالب بتوزيع التغذية إصطدم الطالب باب إحدى الفصول مما تسبب فى فقد عينه ، وتم وضعه فى إحدى الفصول حتى تم إبلاغى وحال ذهاب شاهدت إبنى وعينه لسه لها أى معالم وتم إجراء عملية له في المستشفى الجامعي في شبين الكوم.

وأضافت أنهم تواصلوا مع الطلاب في المدرسة وسألوهم عن ما حدث، قائلة الطلاب قالولنا إن مدير المدرسة قال للمدرسة ابعتيلي 3 طلاب يشيلوا التغذية المدرسية يحطوها في مكتبه، وهو خارج عينه خبطت في أوكرة الباب اللي كان فيها مسمار دخل في عينه ، فيما طالب عم الطفل الذي فقد عينه، سرعة إجراء عملية زراعة قرنية له ليعيش حياة طبيعية مثل باقي الأطفال، ومحاسبة المتسببين فى ذلك.

فى سياق آخر علنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم إحالة واقعة إحداث عاهة مستديمة لطفل داخل مدرسة كوم مازن الابتدائية وفقدان عينه ، إلى النيابة العامة والنيابة الادارية.

وأكد أحمد الشناوى مدير الإدارة التعليمية بمركز تلا في محافظة المنوفية، أنه تم إستبعاد مدير المدرسة ومعلمة الفصل جاء عقب تعرض طفل في الصف الثالث الابتدائي لحادث داخل مدرسة ابتدائية، عندما قامت مدرسة و مدير المدرسة على حمل كراتين التغذية المدرسية من خارج المدرسة، لتوزيعها على زملائه فى الفصول ومعه 4 طلاب آخرين.

وأضاف مدير إدارة تلا التعليمية بمحافظة المنوفية، أنه الواقعة مازالت قيد التحقيق عقب التحقيق والاستماع لأقوال الطلاب الذين أكدوا أن المدير استعان بـ 3 طلاب من الصف الثالث الابتدائي لنقل كراتين التغذية الي داخل المدرسة وأصيب الطفل محمد أثناء نقله لاحدى الكراتين للتوزيعها على الطلاب ما أدى إلى إصابته في العين.

وأوضح مدير إدارة تلا التعليمية بمحافظة المنوفية، على أنه سيتم معاقبة المخطئ مهما كان ، مشيرا إلى أنه يتم متابعة حالة الطفل يوميا داخل مستشفى جامعة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسوف يتم إجراء عملية له على نفقة الدولة.