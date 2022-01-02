"صحة الشرقية" 2021‏.. تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات بـ156 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الشئون الصحية خلال عام 2021 لما قدمته للشعب الشرقاوى من خدمات صحية وعلاجية مميزة وذلك من خلال تطوير المستشفيات وافتتاح عيادات طب أسرة جديدة وانطلاق قوافل طبية متنقلة تضم ‏جميع التخصصات لخدمة المرضى بالمناطق النائية، وكذا شن حملات تفتيشية على المنشآت الطبية والغذائية بمختلف مدن ‏ومراكز المحافظة من أجل الوصول لخدمة مميزة للمواطنين والحفاظ على سلامة المجتمع.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أنه خلال عام 2021 تم تطوير الأقسام الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة بدعم من الوزارة وبتعاون المديرية مع المجتمع المدنى بقيمة 156 مليون جنيه على النحو التالي:

• تم تطوير قسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام والتى تُعد الأولى بمستشفيات الصحة، بتكلفة تقديرية بلغت 15 مليون جنيه وكذلك إنشاء وتجهيز وحدة ألام الصدر، بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، دعم من المجتمع المدني، حيث تُعد الوحدة الأولى على مستوى مستشفيات محافظة الشرقية لمرضى آلام الصدر.

• جارى الإنتهاء من تطوير جميع الأقسام الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق بتكلفة تقديرية بلغت 34 مليون جنيه.

• جارى الإنتهاء من تطوير جميع الأقسام الطبية بمستشفى حميات الزقازيق بتكلفة تقديرية بلغت 24 مليون جنيه.

• تم تطوير قسم الأورام السرطانية بمستشفى السعدييـن المركزى بقوة 31 سرير، منهم 5 أسرة عناية مركزة للأورام، و 16 سرير داخلي، و 10 أسرة لتلقى العلاج الكيماوى والهرموني، ومزودة بعيادات للألم، والتغذية، وإيكو، ومعمل، بتكلفة تقديرية 2.2مليون جنيه وكذلك إنشاء وتجهيز قاعة لتدريب أطباء الزمالة والقوى البشرية بالمستشفى.

• تم تطوير مستشفى ههيا المركزى من خلال توريد جهاز أشعة مقطعية من وزارة الصحة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وجارى تجهيز الوحدة وعمل شبكة غازات بالأقسام بتكلفة نصف مليون جنيه وتجهيز سكن للأطباء بتكلفة 100 ألف جنيه وكذلك توفير خزان أكسجيـن سعة 11 ألف لتر بتكلفة نصف مليون جنيه بالإضافة إلى أنه جارى الإنتهاء من قسم التعقيم الجديد بتكلفة 300 ألف جنيه.

• تطوير العناية المركزة بمستشفى بلبيس المركزى وتزويدها بعدد 24 سرير بدلاً من 10 أسرة، مزودة بـ 8 أجهزة تنفس صناعي، بتكلفة تقديرية 2 مليون جنيه وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني.

• تم تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بمستشفى أبو حماد المركزى بتكلفة تقديرية أكثر من 7.8 مليون جنيه، من خلال تطوير الدور الثالث بالمبنى الإقتصادي، لإعادة تأهيل قسمى العمليات الجراحية والنساء والتوليد، بتكلفة 3 مليون جنيه وتوريد جهاز أشعة مقطعية من وزارة الصحة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وجارى تجهيز الوحدة ودعم المستشفى بأحدث جهاز أشعة سينية ديجتال بتكلفة 300 ألف جنيه وتطوير شبكة الصرف الصحى للمستشفى، وتعديل مدخل العيادات الخارجية، ومدخل عيادة الأمراض التنفسية وكذلك تطوير وتوسعة قسم الحضانات، وإضافة شبكة غازات بالقسم.

• تشغيل وحدة الكلى الصناعى الجديدة بمستشفى أبو كبير المركزى والتى تسع 60 بدلاً من 44 ماكينة، بتكلفة 5 مليون جنيه وتوريد جهاز أشعة مقطعية من وزارة الصحة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وكذلك تطوير العيادات الخارجية بتكلفة 300 ألف جنيه.

• تطوير ورفع كفاءة أقسام (الإستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعامل) بمستشفى أولاد صقر المركزى بتكلفة 1.5 مليون جنيه وتوفير خزان أكسجيـن سعة 11 ألف لتر بتكلفة نصف مليون جنيه وتخصيص وتجهيز قاعة اجتماعات وتزويدها بجهاز بروجكتور وشاشة عرض بتكلفة 100 ألف جنيه.

• تجهيز وتشغيل قسم الحضانات الجديد بمستشفى الإبراهيمية المركزى بتكلفة 2 مليون جنيه ليسع 25 حضانة بدلاً من 16 حضانة.

• تطوير الأقسام الداخلية بالدور الثالث بمبنى الأشعة بمستشفى القرين المركزى ورفع كفاءته وطاقته الإستيعابية وترميم واجهة وحديقة المستشفى بتكلفة 1.5 مليون جنيه وتطوير قسم الأشعة التليفزيونية وإضافة جهاز سونار، وجهاز أشعة للقلب (إيكو) بتكلفة تقديرية 700 ألف جنيه وكذلك تطوير وتوسعة قسم العمليات ودعمه بالأجهزة الطبية، بتكلفه تقديرية 400 ألف جنيه.

• دعم مستشفى ديرب نجم المركزى بوحدة أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية 4.5 مليون جنيه.

• تطوير مبنى حميات مستشفى كفر صقر (سنجها)، وتوفير خزان أكسجيـن بسعة 6000 لتر، وتطوير شبكة الغازات، وتجهيز وحدة علاج طبيعي، وجارى إنشاء عناية مركزة، وإنشاء مبنى للخدمات المكملة، بتكلفة 3 مليون جنيه.

• تم إفتتاح مركز طب الأسرة بالعزيزية التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، وتطوير الفناء الداخلى للمركز، واللاند سكيب، بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، وانشاء وحدة للغسيل الكلوى بقوة 10 ماكينات، بالإضافة لوحدة العلاج الطبيعى لخدمة أكثر من 33 ألف نسمة من أهالى القرية والقرى المجاورة.

• إضافة أقسام طبية بوحدات الرعاية الأولية حيث تم افتتاح وتجهيز عيادة الإيكو للقلب، وعيادة السونار للنساء والتوليد، والمعمل الجديد بمركز طب الأسرة بالروضة بمدينة الصالحية وذلك بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه.

• افتتاح وتجهيز قسم العلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة بالزرزورية بأبو كبير بتكلفة تقديرية 100 ألف جنيه

• افتتاح وتجهيز قسم العلاج الطبيعى بالمركز الطبى بكفر صقر بتكلفة تقديرية 50 ألف جنيه.

• إفتتاح تجهيز قسم العلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة بالحوامدة بكفر صقر بتكلفة تقديرية 75 ألف جنيه.

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم الإستفادة من الدعم الحكومى والمجتمع المدنى لمستشفيات المحافظة كالأتى :

• دعم مستشفيات محافظة الشرقية بعدد 30 ماكينة غسيل كلوي، لوحدات الكلى الصناعي، بتكلفة أكثر من 8 مليون جنيه، من قبل وزارة الصحة والسكان.

• دعم مستشفيات محافظة الشرقية بعدد 11 خزانات أكسجيـن، لمستشفيات ( الصدر – حميات الزقازيق – ديرب نجم – السعدييـن – بلبيس – الصوفية – تلراك – أولاد صقر – ههيا – منيا القمح - الإبراهيمية) بتكلفة أكثر من 10 مليون جنيه، من قبل وزارة الصحة والسكان.

• دعم مستشفيات محافظة الشرقية بتجهيزات وأجهزة طبية بتكلفة أكثر من 5 مليون جنيه، من قبل وزارة الصحة والسكان.

• دعم مستشفى فاقوس المركزى بعدد 3 ماكينات غسيل كلوي، وعدد 7 أسرة، لدعم وحدات الكلى الصناعي، بتكلفة تقديرية بلغت مليون جنيه.

• دعم مستشفى ديرب نجم المركزى بجهاز منظار جراحى بتكلفة 0.65 مليون جنيه.

• دعم مستشفى منيا القمح المركزى بجهاز منظار جراحى بتكلفة 0.65 مليون جنيه.

أضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم دعم المنشآت الصحية بخدمات طب الأسنان على النحو الاتي:-

• إفتتاح وتشغيل 3 عيادات أسنان بكل من (وحدة الرحمانية بأبوكبير – وحدة قرموط صهبرة بديرب نجم – مركز الأمراض المتوطنة بالقرين).

• افتتاح معمل تركيبات أسنان وتجهيزه بمستشفى تلراك المركزي.

• دعم 4 كراسى أسنان جديدة لكل من (مركز طبى 28 بالعاشر من رمضان – وحدة صافور بديرب نجم – وحدة كفر جمعة بالزقازيق - مستشفى سنهوت التخصصي).