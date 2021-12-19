تطعيم شلل الأطفال.. صحة الشرقية: استهداف مليون 244 ألف طفل بالقرى والمدن

الشرقية - إيمان مهنى

انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية التطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الشرقية، وأكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، انه انتشرت الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة للمديرية، منذ صباح اليوم في جميع أنحاء المحافظة.

وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي عمر 5 سنوات، في اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تستمر لمدة 4 أيام حتي يوم الأربعاء 22 ديسمبر الحالي، وكذلك إنتشار الفرق الإشرافية العامة واللصيقة بجميع الإدارات الصحية لمتابعة أعمال التطعيم بالحملة، والتأكد من جاهزية الفرق وتطبيق الإجراءات الوقائية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيفاء البيانات، وتدوينها بدقة، ومتابعة تنفيذ خطة العمل للفرق المتحركة بصورة جيدة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن الحملة تستهدف تطعيم مليون، 244 ألف، 258 طفل بالمحافظة، ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، بطعم سابين الفموي النمط 2، من خلال 3310 فرقة مدربة، بواقع 2373 فرقة بالريف، و 973 فرقة بالحضر، تم تقسيمهم إلي 2781 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، و 529 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، وتعمل الفرق وفق خطة عمل محددة، تم التدريب عليها، ويتم التطعيم من منزل لمنزل، مشيراً إلي أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية 45 درجة، وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة 8 صباحاً وحتي الـ5 مساءا.

وأكد بأن التطعيم أمن وبالمجان، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفرق الإشراف عليها، وتم توفير المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين، والتأكد من جاهزية الفرق الثابتة والمتحركة، ومراجعة سلسلة التبريد بجميع الوحدات والإدارات للتأكد من سلامتها، وكذلك سلامة المولدات الكهربائية، وعمل الصيانة اللازمة لها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بأهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيم، في ظل الظروف الراهنة، والتوجيه بعمل الدعاية اللازمة للحملة بدور العبادة وغيرها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل المحافظة .