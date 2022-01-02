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جهاز القاهرة الجديدة يستأنف تسليم أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج

الأحد، 02 يناير 2022 02:00 ص
جهاز القاهرة الجديدة يستأنف تسليم أراضى بيت الوطن للمصريين بالخارج جهاز القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن

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يستأنف جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تسليم قطع أراضى مشروع بيت الوطن، للمصريين بالخارج، وذلك بالحي الرابع منطقة "M" بالمدينة.
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 101 : 110، يوم الأحد 2/1/2022، والقطع من 111 : 120، يوم الإثنين 3/1/2022، والقطع من 121 : 130، يوم الثلاثاء 4/1/2022، والقطع من 131 : 145، يوم الأربعاء 5/1/2022، والقطع من 146 : 159، يوم الإثنين 10/1/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 11/1/2022 : الخميس 20/1/2022، لمن تخلف عن الاستلام في الأيام السابقة.

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