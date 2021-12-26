جهاز القاهرة الجديدة يواصل تسليم وحدات مشروع سكن مصر

كتب أحمد حسن

يواصل جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة المحلية الثالثة بالتجمع الثالث لجميع المراحل، مسلسل رقم 8 بمدينة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 16، يوم الأحد 26/12/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الإثنين 27/12/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الثلاثاء 28/12/2021، ووحدات العمارة رقم 19، يوم الأربعاء 29/12/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الخميس 30/12/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الأحد 2/1/2022، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الإثنين 3/1/2022، ووحدات العمارة رقم 23، يوم الثلاثاء 4/1/2022، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الأربعاء 5/1/2022، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الخميس 6/1/2022، ووحدات العمارة رقم 26، يوم الأحد 9/1/2022، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/1/2022.