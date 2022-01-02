الاستعداد لغياب 25% من الموظفين.. جارديان: خطط طوارئ ببريطانيا لاحتواء كورونا

كتبت ــ رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أصدر تعليماته للوزراء بوضع "خطط طوارئ قوية" ودراسة إمكانية عدم حضور 25% من القوى العاملة، حيث ظهر أن الحكومة قلقة بشأن تأثير أرقام الإصابات اليومية القياسية بفيروس كورونا على الشركات في الأسابيع المقبلة.

وأكد مكتب مجلس الوزراء، أنه على الرغم من برنامج الجرعات المعززة، فقد طُلب من قادة القطاع العام الاستعداد لأسوأ سيناريو من شأنه أن يشهد خروج ما يصل من ربع العمال عن العمل بسبب ارتفاع مستويات كورونا بين السكان.

وزعمت الحكومة أنه حتى الآن، تمت السيطرة على الاضطراب الناجم عن أوميكرون في "معظم أجزاء القطاع العام" ، لكنها أقرت بأنه قد طُلب من قادة القطاع العام الاستعداد من خلال وضع "سيناريوهات أسوأ الحالات" والتي قد تشهد نسبة تغيب بنسبة 10٪ و 20٪ و 25 بين القوى العاملة.

ويرأس ستيف باركلي، وزير مكتب مجلس الوزراء ومستشار دوقية لانكستر ، "اجتماعات منتظمة" مع الوزراء لتقييم كيفية تأثر القوى العاملة وسلاسل التوريد والمدارس حيث يجتاح متغير أوميكرون جميع أنحاء البلاد.

وأقرت الإدارة بأن الشركات والخدمات العامة قد تواجه مزيدًا من الاضطراب في الأسابيع المقبلة، وأن جونسون كلف الوزراء باختبار خطط الطوارئ واستكشاف الحلول التي من المأمول أن تنقذ القطاعات ذات الصلة من سيناريوهات الاختناق التي تسببها القوة العاملة المتناقصة بشكل كبير مؤقتًا.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" أن توجيهات الحكومة للعمل من المنزل في إنجلترا قد تظل سارية معظم شهر يناير.

قال باركلي: "مع عودة الناس إلى العمل بعد عطلة عيد الميلاد ، فإن مستويات انتقال أوميكرون العالية تعني أن الأعمال والخدمات العامة ستواجه اضطرابًا في الأسابيع المقبلة ، لا سيما بسبب الغياب الأعلى من المعتاد للموظفين.