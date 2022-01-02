إصدار 28 قرار إزالة للمنشآت الآيلة للسقوط بقروى أبنود والقناوية فى قنا

قنا صابر سعيد

عاينت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، 28 منشأة آيلة للسقوط بقرية أبنود والقناوية، منها 23 قرار بقروى أبنود، و5 قرارات بالقناوية، وأصدرت اللجنة القرارات الخاصة بإزالة المنشآت الآيلة للسقوط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفقاً للقانون حفاظاً على سلامة المواطنين وتفادى وقوع أى حوادث.

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، أن اللجنة مكونة من المهندس حسن محفوظ، استشارى اللجنة، والمهندسة غادة محمد، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة، والدكتور حمدان عكاشة، معيد بكلية الهندسة بقنا، وهاشم عبدالوهاب، سكرتير اللجنة.

وتابع أنور، بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فى تواصل مستمر وبشكل أسبوعى بمعاينة وحصر المنشآت الآيلة للسقوط بمدينة قنا وتوابعها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإخلاء كافة المنشآت الخطرة وإزالتها حفاظاً على سلامة المواطنين وتفادى وقوع أى إنهيارات.