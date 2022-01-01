محافظ قنا يكلف السكرتير العام بمتابعة سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقوص

صابر سعيد

تابع المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية بقرية حجازة التابعة لمركز قوص والتي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بدء السكرتير العام لمحافظة، قنا جولته بتفقد مجمع الخدمات المتكاملة لقرية حجازة وهو واحد ضمن 19 مجمع يتم تنفيذها علي مستوي المحافظة علي مساحة 600 م، ومكون من دور أرضي واثنين علوي، كما يضم المجمع مقر للوحدة المحلية القروية، ومكتب تموين وشهر العقارى وسجل مدنى ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعى، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب أمامى لكافة هذه الجهات.

وأوضح الطيبي، أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الاجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستنهى هذه المجمعات معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة بكل سهولة ويسر.

وتابع السكرتير العام لمحافظة قنا، الأعمال الإنشائية بمشروع مجمع رعاية الأسرة بحجازة والواقع علي مساحة 600 م وسوف يضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض لمنتجات المركز بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل.

وتفقد الطيبي، إنشاءات الوحدة الاجتماعية بقرية حجازة قبلى وذلك في إطار اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي نظرا لأهميتها في رعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.