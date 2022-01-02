اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يناير 2022 12:01 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالمنوفية

الأحد، 02 يناير 2022 10:57 م
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالمنوفية حادث - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى إنقلاب سيارة بالمنوفية المنوفية - محمد فتحى أصيب منذ قليل 4أشخاص من أسرة واحدة فى حادث إنقلاب سيارة على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهم الى المستشفى ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية ، يفيد إصابة 4أشخاص من أسرة واحدة فى حادث إنقلاب سيارة على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهم الى المستشفى ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


مدير أمن المنوفية

حادث إنقلاب سيارة

طريق كفر داود

السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة