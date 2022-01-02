إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى إنقلاب سيارة بالمنوفية المنوفية - محمد فتحى أصيب منذ قليل 4أشخاص من أسرة واحدة فى حادث إنقلاب سيارة على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهم الى المستشفى ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية،إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية ، يفيد إصابة 4أشخاص من أسرة واحدة فى حادث إنقلاب سيارة على طريق كفر داود - السادات بمحافظة المنوفية، تم نقلهم الى المستشفى ، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.