طقس مشمس شتوى معتدل فى محافظة بورسعيد.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأثنين، من شارع 23 يوليو فى نطاق حى الشرق بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والوقوف على الأحوال المناخية.

شهدت محافظة بورسعيد، منذ صباح اليوم، طقس مشمس معتدل على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، وذلك بعد موجة من الطقس غير المستقر من سقوط للأمطار وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بياناً قالت فيه "تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب و شرق أوروبا صاحبها انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسوف تستمر معنا لعدة أيام أخرى. والفرصة مهيأة لتكون الثلوج على مرتفعات سيناء .

كما تنشط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد مما يزيد الأحساس ببرودة الطقس أكثر، ومن المتوقع اليوم أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وخليج السويس يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها كلما تقدمنا لداخل .

يذكر أن محافظة بورسعيد، شهدت أمس سقوط غزير للأمطار يصاحبه انخفاض شديد فى درجات الحرارة، بالتزامن مع هبوب خفيف للرياح الباردة على كافة أنحاء المحافظة.

واستمر سقوط الأمطار الخفيفة على محافظة بورسعيد، منذ طلوع الشمس وانقطع ثم عاد مرة أخرى قبل الظهيرة بسقوط غزير للإمطار على كافة أنحاء المحافظة.

وعزف الصيادون عن ممارسة حرفتهم نظرا لإرتفاع الأمواج ووجود تيارات مائية داخل مياه البحر تحول دون حصد الأسماك فى الشباك.

وشهد ميدان المعديات العمل بشكل طبيعى بين ضفتى المجرى الملاحى لقناة السويس من مدينة بورفؤاد الى بورسعيد والعكس، واستمر أيضا عبور السفن فى المجرى الملاحى لقناة السويس فى قافلتى الشمال والجنوب.



الصور التذكارية في الميدان



الميدان وشارع ٢٣ يوليو



جانب من خديقة المسلة



جانب من سطوع الشمس فى بورسعيد



سطوع للشمس ببورسعيد