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القومى للبحوث الفلكية: لم ندخل حزام الزلازل ومصر ضمن المعدل الطبيعى

الإثنين، 17 يناير 2022 12:18 ص
القومى للبحوث الفلكية: لم ندخل حزام الزلازل ومصر ضمن المعدل الطبيعى جاد القاضى
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لا يوجد جديد بالنسبة الزلازل خلال الفترة الراهنة، ولكن الناس أصبحت مركزة، وأصبح هناك تواصل أكبر مع وسائل الإعلام، فأصبح الناس تسمع عن الزلازل أكبر، ولكن الأمور طبيعية ولم ندخل فى حزام الزلزال حتى لو كنا نسجل زلازل بشكل شبه يومى.

وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحا لبرنامج من مصر، المذاع على قناة سى بى سى، أن مصر ضمن المعدل الطبيعى والمعقول من الزلازل خاصة أن المنطقة التى يسجل منها الزلازل المحسوسة هى منطقة شرق البحر المتوسط وهى منطقة بها تراكيب جيولوجية.

وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،: بشكل يومى نسجل زلزال وليس كلها محسوسة ولكن ما يحس من الزلازل يكون عمق مركزه كبيرا مثل الزلزال الذى حدث الثلاثاء المضى كان عمقه 60 كيلومترا، والزلزال كان خارج الأراضى المصرية ولم يشكل أى خطر على مصر.


جاد القاضي

الزلازل

من مصر

سى بى سى

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