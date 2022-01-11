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البحوث الفلكية: ندرس حركة الزلازل وقوتها حتى لا نتعرض لموجة تشبه تسونامى

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:16 م
البحوث الفلكية: ندرس حركة الزلازل وقوتها حتى لا نتعرض لموجة تشبه تسونامى د.جاد القاضى
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن زلزال اليوم حدث في منطقة شرق البحر المتوسط وهي منطقة تشهد زلازل بشكل شبه يومي ولكنها غير مقلقة، موضحا أن مركز زلزال اليوم كان عميقا وهوما سبب شعور سكان القاهرة وعدة محافظات".
 
وأشار الدكتور جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، أن زلزال عام 1992 كان داخل مصر بينما زلزال اليوم حدث في منطقة شرف البحر المتوسط، مضيفا: "زلزال اليوم غير متكرر كتير وفي النطاق الآمن والقلق لو عدى الزلزال السبع درجات".
 
وتابع: "عدد كبير من الزلازل يحدث يوميا في شرق البحر المتوسط لكنها لا تدعو للقلق، وقوة زلزال اليوم غير مقلقه والقلق من وصول قوة الزلزال الى 7.7 ريختر، وندرس حركة الزلازل وقوتها جيدا حتى لا نتعرض لموجه تشبه تسونامي في المستقبل".
 

زلزال

جاد القاضى

مصر

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