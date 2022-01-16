محافظ جنوب سيناء يشكر الجهاز التنفيذى بشرم الشيخ.. اعرف السبب

جنوب سيناء_ ياسر عامر

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر للجهاز التنفيذى لمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال لقائه بهم، اليوم الأحد، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وبحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ونائب رئيس المدينة وسكرتير المدينة وجميع رؤساء القطاعات بالمدينة.

وأثنى المحافظ على مجهودات الجهاز التنفيذى للمدينة وأشاد بجهودهم خلال تعرض المدينة لطقس سيئ وأمطار غزيرة فى بداية الشهر الجاري، وتغلبهم على آثار الأمطار و إعادة الحياة للمدينة فى ساعات معدودة، وأيضا جهودهم قبل وأثناء انعقاد منتدى شباب العالم فى الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وقرر المحافظ صرف مكافآت مجزية لهم تقديراً لجهودهم وتحفيزهم على العمل.