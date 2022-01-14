محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم ويثمن جهودهم

جنوب سيناء_ ياسر عامر

أثنى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ والجهاز التنفيذى للمحافظة مثمناً جهودهم فى ظهور شرم الشيخ بالمظهر اللائق والمشرف الذى أشادت به جميع وفود العالم المشاركين بمنتدى شباب العالم الذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمشاركة وحضور شباب 196 دولة.

جاء ذلك خلال احتفال المحافظ بنجاح المنتدى الذى أقيم وسط عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ بالمسرح المكشوف أمام قصر ثقافة شرم الشيخ، مساء اليوم الجمعة، بمشاركة فرقة الفنون الشعبية وإقامة استعراضات فلكلورية، وإلقاء أشعار، وأقام المحافظ مأدبة عشاء وتم تقطيع تورتة ابتهاجاً بالنجاح وقام المحافظ بصرف مكافأة للعمال وألقى كلمة أعرب فيها عن سعادته بنجاح المنتدى وظهور شرم الشيخ بالمظهر اللائق بها.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من الجهاز التنفيذى وقدم الشكر لجميع الجهات المعاونة.

حضر الاحتفال اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ورؤساء الأحياء بمدينة شرم الشيخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (6)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (7)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (8)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (9)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (10)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (11)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (12)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (13)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (14)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (1)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (2)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (3)



محافظ جنوب سيناء يحتفل وسط عمال النظافة بنجاح منتدى شباب العالم (4)