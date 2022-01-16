محافظ بورسعيد : تطوير ورفع كفاءة عدد من الطرق بحى المناخ .. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استكمال أعمال رصف الطرق بالطبقة السطحية بنطاق حى المناخ، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بعدد من الأحياء، حيث تمت أعمال مرمات ورصف بشارع نبيه بعد انتهاء أعمال الصيانة والإصلاح لخطوط المياه والصرف التى تتم بالشارع، وتأتى هذه الأعمال استكمالا لأعمال الرصف ورفع الكفاءة التى تتم بالعديد من الشوارع بنطاق حى المناخ، تحت اشراف مديرية الطرق والنقل.

وأشار المحافظ، إلى أنه جارى استكمال الأعمال ضمن الخطة الموضوعة للتطوير والتوسعة ورفع الكفاءة والرصف بالعديد من الشوارع بمدينة بورسعيد، بما يحقق أفضل مظهر جمالى فضلا عن تحقيق السيولة المرورية فى حركة السيارات والمواطنين، لافتا أنه جارى الانتهاء من أعمال تطوير الطرق الحيوية فى أقرب وقت.



رصف الطرق