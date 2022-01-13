محافظ بورسعيد يتابع تطورات العمل بمحطة صرف صحى منطقة الاستثمار

بورسعيد - محمد عزام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، آخر تطورات العمل بمحطة صرف صحى منطقة الاستثمار بالضواحي، فى الاجتماع الذي عقده، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و المهندس خالد دياب رئيس المنطقة الحرة ببوىسعيد.



واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات العمل فى المشروع حتى الآن، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل.



حيث تشهد محافظة بورسعيد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى فى كافة الأحياء بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضى على مشكلات الصرف الصحى فى محافظة بورسعيد.

