محافظ بورسعيد يتابع تطورات العمل بمحطة صرف صحى منطقة الاستثمار

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، آخر تطورات العمل بمحطة صرف صحى منطقة الاستثمار بالضواحي، فى الاجتماع الذي عقده، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و المهندس خالد دياب رئيس المنطقة الحرة ببوىسعيد.
واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات العمل فى المشروع حتى الآن، موجها بسرعة تنفيد العمل طبقا للمواعيد المقررة وعلى درجة كبيرة من الكفاءة، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ العمل.
حيث تشهد محافظة بورسعيد خطة موسعة لإنشاء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحى فى كافة الأحياء بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، ويخفف من معدلات الضغط على المحطات الحالية، ويقضى على مشكلات الصرف الصحى فى محافظة بورسعيد.
محافظ بورسعيد يتابع تطورات العمل بمحطة صرف صحى منطقة الاستثمارالخميس، 13 يناير 2022 03:02 م
جانب من الإجتماع
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، آخر تطورات العمل بمحطة صرف صحى منطقة الاستثمار بالضواحي، فى الاجتماع الذي عقده، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و المهندس خالد دياب رئيس المنطقة الحرة ببوىسعيد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
محافظ بورسعيد يعلن قرب انتهاء إنشاء مركز تراخيص المحال التجارية الجديد بحى المناخالأربعاء، 12 يناير 2022 10:48 ص
محافظ بورسعيد : منتدى شباب العالم يؤكد على دور مصر الرائد بين الدولالثلاثاء، 11 يناير 2022 01:20 م
محافظ بورسعيد يوجه الطلاب بالاعتماد علي النفس والبعد عن الدروس الخصوصية.. صورالثلاثاء، 11 يناير 2022 12:07 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة