زفة بعربية مطافى.. الدفاع المدني ينقذ "فرح غزاوى" من الأمطار (صور)

كتب أحمد جمعة

تمكنت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، من نقل عروس من صالون التجميل عقب غرق الشارع بسبب المنخفض الجوى فى منطقة العلمي بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ونشر نشطاء فلسطينيون تبرز قيام سيارة تتبع الدفاع المدنى بنقل العروس من صالون التجميل إلى منزلها.



الدفاع المدني الفلسطيني في غزة ينقل عروسا حاصرتها مياه الأمطار

بدوره، قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني بغزة العقيد رائد الدهشان: "إن الاحتلال ما زال يمنع إدخال سيارات الدفاع المدني لغزة، ولماذا لا يسمح بإدخالها".

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن جهاز الدفاع المدني في غزة تعرض لعدة حروب ومنخفضات جوية وكوارث صناعية وطبيعية وإلا أنه ما زال مستمر بعمله بالإمكانيات المتاحة.

وتوجَّه بالشكر للطواقم الذين ما زالوا على رأس عملهم في تأدية واجبهم خدمة للمواطنين، مبينًا أن طواقم الدفاع المدني تصل لأماكن الأحداث في الوقت المناسب فور تلقي إشارة الحدث.



الدفاع المدني الفلسطيني في غزة

وأفاد بأن سرعة وصول الطواقم التابعة للدفاع المدنى لمكان الحدث تقع على عاتق المواطنين في التبليغ عن وقوع الأحداث لحظة حدوثها، داعيًا المواطنين عند وقوع الأحداث، التواصل مع الطواقم عبر الرقم المجاني (102) مع تحديد المكان وطبيعة الحدث جيداً.

كما توجه بالتوصية للسائقين الفلسطينيين في غزة بتوخي الحيطة والحذر على الشارع أثناء القيادة وهطول الأمطار والابتعاد عن الأماكن الوعرة.

فيما نفذ جهاز الدفاع المدني الفلسطيني عشرات المهام والعمليات منذ بدء المنخفض الجوي الحالي يوم الخميس، وحتى صباح أمس السبت.



نقل العروس المحاصرة شمال غزة

وقال مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، رائد الدهشان، إن الطواقم تعاملت مع 36 مهمة حتى صباح اليوم في قطاع غزة.

وشكلت مهام الدفاع المدني الفلسطيني سحب تجمعات لمياه الأمطار وإخماد عدد من الحرائق، والتعامل مع تجمعات مطرية في عدد من الطرقات والشوارع، نافيًا تسجيل أي إصابات بين المواطنين.غزه، اخبار غزه، نقل عروس فلسطينيه، اخر اخبار غزه، فرق الدفاع المدنى بغزه