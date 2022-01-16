رئيس جامعة جنوب الوادى يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الامتحانات

صابر سعيد

تفقد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، لجان الامتحانات بكليات الإعلام والزراعة والتربية والعلاج الطبيعي، رافقه خلالها الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال غرباوي، أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 طلاب كليات العلوم والإعلام والتربية والتربية الرياضية والهندسة والآداب والزراعة والطب البيطري والآثار والعلاج الطبيعي والحاسبات المعلومات والمعهد الفنى الصحي، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة انتهاء أعمال التصحيح عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات .

وأدى الامتحانات بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال، الفرقة الأولى والرابعة وعددهم 299 طالبا، وبكلية التربية الفرقة الرابعة صباحاً والثالثة مساءً 4064 طالبا، وبكلية الزراعة الفرقة الثالثة والرابعة وعددهم 942 ، وبكلية العلاج الطبيعي الفرقة الثانية والرابعة والخامسة وعددهم 745.

شهد الجولة عمداء الكليات الدكتور عصام عبد الهادى، عميد كلية الزراعة، والدكتور محسوب عبد القادر، عميد كلية التربية، والدكتور خالد سعيد القاضى، عميد كلية الإعلام ، والدكتور محمود الشاذلي، عميد كلية العلاج الطبيعي.

