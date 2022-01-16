جامعة قناة السويس تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الكليات، للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة تطبيق إجراءات فيروس كورونا، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب أثناء الامتحانات.

وخصصت الجامعة، غرفًا للعزل للتعامل مع أى حالات طوارئ تفرضها جائحة كورونا، مع تعقيم وتطهير المنشآت ولجان الامتحانات، للحد من العدوى، وشدد على ضرورة التزام الطلاب بارتداء الكمامة طوال التواجد فى الجامعة ولجان الامتحانات، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول للحرم الجامعي.

وأكد مندور على أن اليوم تجرى الامتحانات ب 14كليه، يؤديها 16ألف طالب وطالبة وهى "كلية التربية الرياضية، التمريض، التربية، الآداب، الصيدلة، الطب البيطرى، التجارة، الهندسة،السياحه،الألسن،العلوم، حاسبات ومعلومات، زراعة، المعهد الفنى للتمريض".

وبدأت جولة رئيس الجامعة بتفقد لجان كلية الطب البيطرى وكان فى استقباله الدكتوره داليا منصور عميد الكلية، حيث تابع سير العملية الامتحانية لطلاب الفرقة الخامسة وعددهم 68طالب ، والفرقة الرابعة وعددهم 117طالب.

كما تفقد لجان الفرقة الأولى برامج مميزة وعددهم 42طالب والفرقه الثانية مميز وعددهم 52طالب، ثم توجه رئيس الجامعة ومرافقيه لتفقد الاختبارات الإلكترونية بمقر المركز بالكلية، حيث يؤدى طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 147طالب امتحان مادة فيرولوجى.

وأضافت الدكتورة غادة حداد مدير مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة أن الاختبارات تتم بإشراف فريق متميز يضم الدكتورة عنان العسيوى نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ومن شبكة المعلومات من الجامعة المهندس حسن فريد، و فريق العمل بكلية الطب البيطرى الدكتور إبراهيم حجاب والدكتورة دعاء حسنى .

وعلق الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على سير العملية الامتحانية مشيرا إلى جولة اليوم للاطمئنان على اللجان ، انها اتصفت بالتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، مؤكداً على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب لأداء الامتحانات، وأجرى حوارات مع الطلاب بعد إنتهاء الامتحانات مباشرة لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، مشيداً بجاهزية الكليات للإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات للعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

ومن داخل لجان كلية الهندسة- إستقبل الدكتور محمود فؤاد عميد الكلية رئيس الجامعة حيث تتم الامتحانات على فترتين للمستوى الأول والثانى قسم عمارة بالفترة الصباحية، والمستوى الرابع قسم كهرباء بالفترة المسائية.

وأنهى الدكتور ناصر مندور جولته بتفقد لجان كلية التجارة؛ حيث يؤدى طلاب شعبه اللغة الإنجليزية الفرقه الثانيه وعددهم 302طالب- الامتحانات بمادة محاسبه شركات بمدرجين 5,6.

وأوضح الدكتور هانى السعيد عميد كلية التجاره أن الكلية دائماً لديها خطة استباقية للامتحانات وذلك مع الأعداد الكبيره والبرامج المختلفه بالكليه والتى تفرض إتباع إجراءات إحترازيه مشدده وبوابات تعقيم.

وفى صعيد متصل أعلن السعيد عن فتح باب القبول للالتحاق بالبرامج المهنيه بدءاً من 2يناير وحتى منتصف فبراير القادم للعادم الدراسى 2022-2021.

وأضاف الدكتور محمد أبو العلا منسق البرامج المميزه أن أعمال التصحيح بوحدة القياس والتقويم تسير بالتوازى مع العمليه الامتحانية، وتم الإنتهاء من تصحيح2093ورقه إمتحانيه تمثل المادة الأولى لجميع طلاب شعبة اللغه.

وعلى صعيد آخر أكد الدكتور حسين سليمان منسق البرامج المهنيه على أنه سيتم الإعلان عن نتائج البرامج المهنيه اليوم، والتى تضم 350طالب بمرحلة الدكتوراه المهنيه DBA ، و350طالب بمرحله الماجستير المهنى (60طالب بشعبه المحاسبه، و290طالب بشعبه إدارة الأعمال) وانتهت وحدة القياس والتقويم بالكلية من تصحيح 3000ورقه امتحانيه.