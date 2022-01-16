رئيس جامعة القناة يكرم فريق تحديث ملفات الجهاز الإدارى للجامعة

الإسماعيلية – صبرى غانم

أعرب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن بالغ سعادته لحصول الفريق الإدارى المسئول عن تحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإدارى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على المركز الأول على الجامعات المصرية.

وتابع "مندور" أنه خلال لقائه بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أشاد بمنظومة العمل بجامعة قناة السويس ومؤكداً على تفوقهم على الجامعات المصرية بسرعة الأداء وإتقانه حيث قام أعضاء الفريق الذى يضم أكثر من 50 فرد بإدخال بيانات 14 ألف و500 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بالجامعة .

أوضح رئيس الجامعة أن هذا التحديث يأتى ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة الخاصة بالتحول الرقمى ورقمنه الجامعات بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تكريم فريق العمل بحضور هدى فرج أمين عام الجامعة تقديرا لجهدهم وعملهم.

ضم فريق العمل آمال سالم عبد الرحمن مدير عام الموارد البشرية ، محمد مشهور حسن مدير إدارة الحاسب الآلي ومسئول التحديث، عادل صادق محمد نائب مدير إدارة الحاسب الآلي و فاطمة سليمان إبراهيم موجه مالى وإدارى بإدارة الحاسب الآلي .

وأشارت هدى فرج إلى أن فريق العمل يضم خمسين إدارى من المستشفى الجامعى، الكليات ،الإدارة المركزية وتم الإنتهاء من المرحلة الأولى وجاري العمل بالمرحلة الثانية والتى تضم تحويل الملفات الوظيفية من ورقى إلى إلكتروني ثم بعدها سيتم البدء فى المرحلة الثالثة والأخيرة التى تشمل استخرج النتائج وتحليل الدراسة .