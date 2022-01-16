تعرف على لقاء رئيس جامعة أسيوط بالرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا

أسيوط فريق المحافظات

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالدور الفاعل والحيوى الذى تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا لدعم الحركة البحثية فى مختلف الجامعات المصرية ، وما قدمه من دعم وتمويل مثمر لبعض المشروعات البحثية الحيوية لعدد من التخصصات الدقيقة فى الجامعة سواء على الصعيد العلمى أو الطبى .

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا فى مستهل زيارته للجامعة وذلك على رأس وفد من المختصين بالهيئة يضم الأساتذة مها محمود فوزى مدير إدارة التخطيط والمتابعة STDF ، ومريم فوزى المشرف على الإدارة العامة لمتابعة البرامج البحثية STDF ، وهدى محمد ياسين المشرف على إدارة المتابعة الفنية للمشروعات البحثية STDF ، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتورة أسماء عبد الناصر عميدة معهد دراسات وبحوث البيولوجيا الجزيئية ، والدكتور جمال بدر منسق العلاقات الدولية ، والدكتور محمد حلمى الحفناوى مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية .

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن زيارة الدكتور شتا للجامعة تأتى استكمالاً لثمار الزيارة الأولى لرئيس الهيئة والتى شهدت الاتفاق الثنائى على إنشاء فرع للهيئة بجامعة أسيوط والذى يُعد أول فرع لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا خارج القاهرة ، موضحاً أن اختيار الجامعة كمقر لفرع الهيئة يأتى لكونها أقدم وأكبر جامعات الصعيد إلى جانب توفر أهم الإمكانيات الأساسية لاستضافة الباحثين من مختلف الجامعات المصرية لفترات طويلة سواء فرص للإقامة أو خدمات علمية أو صحية أو اجتماعية من خلال وحدات الجامعة المتميزة والمتنوعة فى مختلف المجالات المتخصصة لخدمة الأفراد من داخل الجامعة أوخارجها .

وخلال اللقاء أكد الدكتور ولاء شتا على أهمية الفرع الجارى تنفيذه والذى من المقرر خدمة الباحثين داخل 7 جامعات من جامعات صعيد مصر والوجه القبلى ، والذى يأتى تأكيداً على دور الهيئة فى خدمة الباحثين وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال تمويل المشروعات البحثية الفائزة بالتمويل وفق آلية تنافسية وطبقاً لشروط محددة ، مشيداً بالحراك البحثى على الانفتاح الدولى والنشر العلمى فى كبرى المجالات والدوريات العلمية مما أنعكس أثره فى تحسين تصنيف الجامعة بين أفضل جامعات العالم وفق عدد من التصنيفات الدولية الكبرى ، وكشف الدكتور ولاء شتا خلال اللقاء على تخصيص الهيئة لميزانية مالية من أجل دعم تطوير مراكز التميز داخل مختلف الجامعات المصرية وهو ما سوف يتم الإعلان عنه قريباً .

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنشاوى أن اللقاء تضمن كذلك بحث عدد من الموضوعات ومجال التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة والتى تضم مشروع إنشاء مجمع البحوث ، ومجالات المشروعات البحثية المستهدف تقديمها للهيئة ، مضيفاً أن برنامج زيارة الدكتور ولاء شتا يتضمن مشاركة سيادته فى وقائع ندوتين تغلق أحدهما بتوضيح تفاصيل مبادرة دعم النشر العلمى الحر (Open Access) والأخرى ندوة لتعريف الباحثين بأنشطة وبرامج الهيئة والهادفة فى مجملها إلى دعم البحث العلمى وتحقيق التطوير التكنولوجى والابتكار ، على أن يتم اختتام الزيارة بجولة لرئيس الهيئة والوفد المرافق له لعدد من المراكز العلمية والطبية الهامة بالجامعة .