رئيس جامعة أسيوط يجدد الثقة بوكيل كلية التربية النوعية و ثلاثة من رؤساء الأقسام

فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات تضمنت تجديد تعيين الدكتور محمد جلال علي الأستاذ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث وذلك لمدة عام .

كما شملت القرارات أيضا في كلية التربية النوعية علي تجديد قيام الدكتورة ياسمين احمد محمود الكحكي الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد المنزلي بعمل رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بالكلية.

كما تضمنت القرارات أيضا تجديد قيام الدكتور منتصر القللي أحمد علي الأستاذ المساعد بقسم التربية الموسيقية بعمل رئيسا للقسم ، وتجديد قيام الدكتورة هالة صلاح الدين عبد الستار الأستاذ المساعد بقسم التربية الفنية بعمل رئيسا للقسم ، و ذلك لمدة عام واحد لكلا منهما .





