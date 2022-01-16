الهند تعلن التوسع في تقنيات الطاقة النظيفة وزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر

رسالة أبو ظبي – شعبان هدية

وقعت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا"، اليوم الأحد، في إشارة إلى عزمها على زيادة تعزيز تعاونها مع أيرينا في مجال الطاقة المتجددة.

تم التوقيع على الاتفاقية من قبل سكرتير وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة (MNRE)، إندو شيخار شاتورفيدي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) فرانشيسكو لاكاميرا خلال الدورة الثانية عشرة لجمعية IRENA.

جاء التوقيع في ختام أعمال اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية ضمن الدورة الثانية عشر للوكالة ، وضمن أسبوع أبو ظبي للاستدامة في العاصمة أبوظبي الذى بدأ أمس ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

وقد قامت الهند بتركيب 13 جيجاوات (GW) من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2021 وزادت قدرتها بأكثر من 53 جيجاوات في السنوات الخمس الماضية ، مما جعلها واحدة من أسرع مستخدمي الطاقة المتجددة نموًا في العالم.

تهدف الهند إلى أن تصبح منتجًا رئيسيًا للهيدروجين الأخضر، لدعم إزالة الكربون من اقتصادها الصناعي، حيث تمتلك الهند إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة.

وفقًا لـ IRENA ، سيشكل الهيدروجين حوالي 12 % من إجمالي إمدادات الطاقة في عالم 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.

ومن جانبه قال سكرتير وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة إندو شيخار شاتورفيدي: "إن التزام الهند بقضية مصادر الطاقة المتجددة معروف جدًا وسجلنا يتحدث عن نفسه" وأضاف: "نأمل في الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والاستفادة بشكل كامل من خبرة IRENA في مجال الطاقة المتجددة".

من جانبه قال فرانشيسكو لاكاميرا ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA): "الهند هي قوة متجددة للطاقة وهي دولة تتحدث فيها إجراءات تحول الطاقة بصوت أعلى من أقوالها"، "بصفتها جهة فاعلة عالمية رئيسية في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وعضو مؤسس في IRENA ، لعبت الهند دورًا رئيسيًا في التعاون الدولي في مجال الطاقة، وتمثل هذه الشراكة فصلاً جديدًا في علاقة قوية بالفعل حيث تتطلع البلاد إلى المضي قدمًا في تحولها والاستفادة من التقنيات الجديدة الناشئة ".

وبموجب هذه الشراكة، ستسهل IRENA تبادل المعرفة من الهند حول توسيع نطاق تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة بالإضافة إلى دعم جهود الهند لتعزيز إزالة الكربون بطريقة فعالة من حيث التكلفة من خلال تطوير الهيدروجين الأخضر المحلي. سيعمل الاثنان عن كثب لتقييم الدور المحتمل الذي يمكن أن يلعبه الهيدروجين الأخضر كعامل تمكين للانتقال في الهند وكمصدر جديد لصادرات الطاقة الوطنية. بدأت الهند عملية تطوير وإطلاق مهمة وطنية للهيدروجين الأخضر لتمكين تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتخزينه وتوزيعه وتطبيقه بتكلفة تنافسية.

وقال الممثل الدائم للهند لدى إيرينا السفير سنجاي سودهير : “يشرف الهند أن تكون من بين الدول القليلة التي وقعت إيرينا اتفاقية شراكة استراتيجية معها، كعضو مسؤول في مجتمع الدول، لعبت الهند دائمًا دورًا رائدًا في التنمية المستدامة بعد أن أطلقت التحالف الدولي للطاقة الشمسية في عام 2015 والذي يضم الآن 102 موقعًا علاوة على ذلك، أعلن رئيس الوزراء شري ناريندرا مودي عن مهمة الهيدروجين الوطنية مؤخرًا لتسريع خطط توليد وقود خالٍ من الكربون من مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع السفير سودهير: "كل هذه المبادرات والقرارات السياسية قد زادت من التآزر الذي يمكن أن تحققه الهند مع أيرينا"، مضيفا "أنا على ثقة تامة من أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي يتم توقيعها اليوم ستعزز عملنا معًا في التحرك نحو عالم أكثر خضرة وأنظف."

تتطلع البلاد أيضًا إلى تطوير كبير لقدرات الرياح البحرية من بين أولويات التكنولوجيا الأخرى، مع الابتكار كمحور تركيز قوي للجهود المشتركة، ستتعاون إيرينا والهند لاستضافة يوم الابتكار في الهند ، مما يوفر فرصة للبلدان لعرض النجاحات والتعلم من تجارب بعضهما البعض.

كما ستعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) على تسهيل الطاقة الوطنية طويلة الأجل المخططة لتحقيق أهداف تنموية طموحة طويلة الأجل في قطاعات الإسكان ، وكهربة الريف ، والطاقة المتجددة ، وإمدادات الكهرباء المضمونة ، والحد من الاعتماد على استيراد النفط، من بين أمور أخرى.