5 أسباب يمكن أن تسبب إجهاد العين وكيفية تجنبها

كتبت إيناس البنا

هل شعرت من قبل بأن عينيك أثقل من المعتاد؟ نحن لا نتحدث عن الثقل من حيث الوزن، قد يكون هذا الإحساس بتعب العين بسبب إجهاد العين ، المعروف أيضًا باسم إجهاد العين.

مشكلة العين الشائعة التي ظهرت على نطاق واسع خلال السنوات القليلة الماضية ، المصطلح الطبي لهذه الحالة هو الوهن، في حين أن هذه الحالة يمكن علاجها بسهولة من خلال الاستشارة والرعاية الذاتية والتدابير الاحترازية ، فإن إجهاد العين المستمر يمكن أن يعرض العين لخطر التنكس البقعي وإعتام عدسة العين وما إلى ذلك.

إجهاد العين الأسباب وعوامل الخطر



وفقا لتقرير موقع " healthline"، يمكن أن تساهم عوامل مختلفة تتراوح بين نمط الحياة والعناصر البيئية في إجهاد العين، في حين أنه لا يرتبط بالضرورة بأي مشاكل صحية أساسية ، فمن المستحسن استشارة خبير فور مواجهة المشكلة، فيما يلي بعض أسباب إجهاد العين:

يساهم نمط الحياة في الإجهاد والتعب المتكرر .

المضاعفات الصحية الأساسية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك يمكن أن تسبب مشاكل في العين .

الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية بسبب العمل أو الأغراض الترفيهية .

تغيرات في الرؤية ومشاكل في العين مثل الرؤية الضبابية وجفاف العين وما إلى ذلك والتي تُترك دون علاج لفترات طويلة .

تاريخ الصداع النصفي والصداع .

نصائح لمنع إجهاد العين



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التخلص من إجهاد العين: