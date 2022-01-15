اليوم السابع
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السبت، 15 يناير 2022 02:03 م
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هل سمعت عن حليب البطاطس؟ تعرف على الاتجاهات الغذائية فى 2022

السبت، 15 يناير 2022 02:00 م
هل سمعت عن حليب البطاطس؟ تعرف على الاتجاهات الغذائية فى 2022 البطاطس
كتبت ميرفت رشاد

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إذا كنت من الأشخاص المهتمين بالصحة أو يحاولون إنقاص الوزن، فقد تفضل في كثير من الأحيان الابتعاد عن البطاطس، لكن هل فكرت يومًا في أن البطاطس تندرج تحت فئة الأطعمة الصحية؟ في الآونة الأخيرة، ربما سمعت عن حليب البطاطس، والذي يقال إنه الحليب البديل هذا العام ويُزعم أيضًا أنه أفضل لك وللبيئة، وفقًا لما قالته خبيرة التغذية الهندية لوفنيت باترا، إن حليب البطاطس من الاتجاهات الغذائية التي يجب البحث عنها في عام 2022، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

وقالت خبيرة التغذية: "لقد استحوذت الوجبات والأطعمة النباتية على سوقنا حقًا وليس من المستغرب وجود المزيد والمزيد من بدائل الحليب النباتية على الرفوف هذه الأيام، وكان أحد المنتجات التي وجدتها مثيرًا للاهتمام حقًا حليب البطاطس".

وأكدت لوفنيت باترا، بأنها كانت مدركة لحقيقة أن الكثير من الأشخاص يخافون من البطاطس معتقدين أنها محملة بالكربوهيدرات ونسبة عالية من السعرات الحرارية، لكن المفاجأة، كما قالت إن حليب البطاطس هو 100 سعر حراري فقط لكوب واحد ويمنحك ما يقرب من 35% من احتياجاتك من الكالسيوم في يوم.

 

ومع ذلك ، قالت أيضًا إنه على الرغم من كل هذا ، فإنها لا تعرف ما إذا كانت ستوصي بهذا المنتج على الفور بدلاً من الحليب الآخر الموثوق به عالي الجودة، وذلك لأن حليب البطاطس يحتوي على الكثير من مواد الحشو مثل بعض مكونات الزيت والمستحلبات التي قد يكون لها آثار جانبية سلبية على صحة الأمعاء أيضًا.


البطاطس

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حليب البطاطس

الفوائد الصحية لحليب البطاطس

الصحة

الاطعمة

الأطعمة الصحية

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