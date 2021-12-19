وصفات أطعمة مسلوقة مفيدة لصحة القلب وتقليل نسبة السكر

كتبت -مروة هريدى

الأطعمة المسلوقة لا يستسيغ بعض الناس طعمها و ربما تكون سهلة التناول للأطفال والمرضى، مع ذلك ينصح خبراء التغذية والصحة العامة بتناولها وخصوصا البيض والبطاطس و الدجاج والفاصوليا المسلوقة، فى خلال التقرير التالى نرصد طرق تجعل الأطعمة المسلوقة لذيذة فومفيدة لصحتك أيضا، حسبما نشر في موقع boldsky.

البطاطس:

يعتبر سلق البطاطس أفضل الخيارات لتقليل محتوى الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالقلي، يشير خبراء التغذية إلى أن تناول البطاطس المسلوقة من أفضل الطرق لملء معدتك دون القلق بشأن زيادة الوزن.

البيض:

البروتين الموجود في بياض البيض المسلوق مفيد للغاية لصحتك، حيث يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، أضف قليلًا من الفلفل لجعل البيض أكثر لذة وصحة.

الفاصوليا الخضراء:

تحتوي الفاصوليا الخضراء المسلوقة على ألياف القابلة للذوبان، قد تساعد في خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يسمى بالكوليسترول الضار ومستويات الكوليسترول الكلية، قد يدعم أيضًا صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم وتقليل الالتهابات.

البقول:

أظهرت الدراسات أن تناول البقول المسلوقة يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول في الدم ، ويقلل من ضغط الدم ويساعد في إدارة وزن الجسم ، وكلها عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب، هى منخفضة في الدهون المشبعة والمتحولة وغنية بالألياف القابلة للذوبان.

الذرة:

تحتوي الذرة المسلوقة على فيتامينات ب الصحية ، والتي تعتبر مهمة لصحتك العامة، كما تزود الذرة أجسامنا بالمعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس والحديد.

البروكلي:

يمكن غلي البروكلي وجميع الخضروات الصليبية الأخرى قبل الأكل، لتحسين فوائده غني بالعديد من العناصر الغذائية ، بما في ذلك الألياف وفيتامين ج وفيتامين ك والحديد والبوتاسيوم، كما أنه يحتوي على بروتين أكثر من معظم الخضروات الأخرى.