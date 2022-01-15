محافظ كفر الشيخ يوجه رؤساء المدن بالتواجد بالشوارع لرفع مياه الأمطار

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ بالتواجد بالشوارع والأحياء، للإشراف على رفع مياه الأمطار والمخلفات، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، كما وجه أحد نواب رؤساء المدن بالتواجد في الاجتماع النصف شهري الذي يعقده بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتوجيهه لحل المشكلات وتنفيذ القرارات الفورية التي يصدرها المحافظ لصالح المواطنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ من خلال أجهزة اللاسلكي توجيه رؤساء المدن صوب المناطق والأحياء لرفع مياه الأمطار منها، إضافة لرفع مياه الأمطار من أفنية المدارس، وحول المصالح الحكومية، متلقياً تقارير على مدار الساعة للأعمال الجارية، إضافة لتفقده أعمال رفع مياه الأمطار بشوارع مدينة كفر الشيخ.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.