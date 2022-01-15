اليوم السابع
Ads
السبت، 15 يناير 2022 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه رؤساء المدن بالتواجد بالشوارع لرفع مياه الأمطار

السبت، 15 يناير 2022 04:47 م
محافظ كفر الشيخ يوجه رؤساء المدن بالتواجد بالشوارع لرفع مياه الأمطار محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعا لمجلس النواب والشيوخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ بالتواجد بالشوارع والأحياء، للإشراف على رفع مياه الأمطار والمخلفات، وتيسير الحركة المرورية للمواطنين، كما وجه أحد نواب رؤساء المدن بالتواجد في الاجتماع النصف شهري الذي يعقده بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتوجيهه لحل المشكلات وتنفيذ القرارات الفورية التي يصدرها المحافظ لصالح المواطنين.

وتابع محافظ كفر الشيخ من خلال أجهزة اللاسلكي توجيه رؤساء المدن صوب المناطق والأحياء لرفع مياه الأمطار منها، إضافة لرفع مياه الأمطار من أفنية المدارس، وحول المصالح الحكومية، متلقياً تقارير على مدار الساعة للأعمال الجارية، إضافة لتفقده أعمال رفع مياه الأمطار بشوارع مدينة كفر الشيخ.

 كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.

 

 

 


كفر الشيخ

مجلس نواب

مجلس شيوخ

محافظة كفر الشيخ

احوال جوية

طقس

اجتماعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رفع مياه الأمطار واستمرار أعمال النظافة فى بيلا بكفر الشيخ.. صور

السبت، 15 يناير 2022 04:28 م

درجة الحرارة الان.. هطول أمطار متوسطة بكفر الشيخ وتوقف حركة الملاحة.. لايف

السبت، 15 يناير 2022 03:57 م

توقف حركة الملاحة بميناء البرلس وبمياه البحر المتوسط لسوء الأحوال الجوية

السبت، 15 يناير 2022 12:25 م

هطول أمطار وهبوب رياح بكفر الشيخ.. فيديو لايف

السبت، 15 يناير 2022 09:05 ص

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الأساسي بكفر الشيخ.. فيديو لايف

السبت، 15 يناير 2022 08:51 ص

تعليم كفر الشيخ: عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول اليوم بإجراءات احترازية

السبت، 15 يناير 2022 01:13 ص

حالة الطقس بكفر الشيخ.. هطول أمطار وبرودة شديدة (فيديو)

السبت، 15 يناير 2022 12:54 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة