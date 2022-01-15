محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود الشباب والرياضة والمجلس القومى للمرأة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بجهود مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار التعاون المشترك بينهم من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها مؤسسة الشباب والرياضة وتهتم بالمرأة والفتاة وفق خطة الدولة المصرية بتمكين المرأة المصرية، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة.

وقال الدكتورعزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن مديرية الشباب والرياضة تقيم الدورات التدريبية في مجال إقامة المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال أندية الفتاة والمرأة، كذلك الندوات التثقيفية والوعى السياسي وحقوق المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، موضحاً أنه تحرص مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة على تقديم خدمات مشتركة من أجل خدمة المجتمع المدني، أقربها على أرض الواقع تقديم خدمة حملة تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال مركز شباب شنو حتى الآن لمد يد العون لأهالي القروية والمناطق المجاورة.

وأضاف محروس، أنه تهتم مديرية شباب كفر الشيخ بتفعيل البرامج الرياضية للمرأة والفتاة من خلال البرنامج القومي المنفذ من خلال إدارة التنمية الرياضية والمشروع القومي دراجتك صحتك بمشاركة الفتيات والسيدات، هذا بخلاف كافة الفاعليات الرياضية الأخرى التي تشهد مشاركة متميزة للمرأة والفتاة بشكل عام.

وكرمت الدكتورة أماني شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة من خلال البرامج المتنوعة التي تقدمها مؤسسة الشباب والرياضة وتهتم بالمرأة والفتاة وفق خطة الدولة المصرية بتمكين المرأة المصرية.

وتهتم شباب كفر الشيخ بتفعيل البرامج الرياضية للمرأة والفتاة من خلال البرنامج القومي المنفذ من خلال إدارة التنمية الرياضية و المشروع القومي دراجتك صحتك بمشاركة الفتيات والسيدات ، هذا بخلاف كافة الفاعليات الرياضية الأخرى التي تشهد مشاركة متميزة للمرأة والفتاة بشكل عام.