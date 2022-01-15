محافظ أسوان يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء فى العيد القومى.. لايف

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لاحتفال محافظة أسوان، اليوم السبت، 15 يناير بالعيد القومى، والذى يتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 1971، وهو المشروع الأعظم فى القرن العشرين.

ووضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أكاليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء وسط حديقة بلازا درة النيل بمدينة أسوان، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

كما شهد السد العالى اليوم، إيقاد شعلة الاحتفال بالعيد القومى بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من المحافظين السابقين، وقيادات الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان.

كما أعلن اللواء أشرف عطية، عن إقامة احتفالية مسائية فى مسرح وسينما الصداقة بميدان المحطة بمدينة أسوان، وستكون قاصرة على 300 شخص لمراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وتتضمن عرض للأوبرا بجانب عروض للموسيقى العربية، بالإضافة إلى عروض لفرق الفنون الشعبية.