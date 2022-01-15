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لعب العيال خلى أخ قتل أخوه فى الشرقية.. مقتل سائق على يد شقيقه (فيديو)

السبت، 15 يناير 2022 04:20 م
لعب العيال خلى أخ قتل أخوه فى الشرقية.. مقتل سائق على يد شقيقه (فيديو)
الشرقية - فتحية الديب

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قدم تليفزيون " اليوم السابع" بثاً مباشراً من موقع حادث مقتل سائق على يد شقيقه الأكبر بقرية طحلة بردين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

 

استيقظ أهالى القرية على خبر مقتل" عامر ع" 39 عاما سائق بطعنة بالرقبة على يد شقيقه الأكبر" محمد" 44 عاما بسبب الخلافات العائلية ولعب العيال وخناقات السيدات.

 

بداية الواقعة بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بناحية قرية طحلة بردين التابعة لمركز شرطة الزقازيق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق وضباط المباحث، إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجرة بين " عامر" 39 عاما سائق وشقيقه" محمد" 44 عاما عامل بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان، لفظ على إثرها  الأصغر أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة في البطن على يد شقيقه الأكبر، بسبب الخلافات العائلية وخناقات السيدات والأطفال، فيما لاذ المتهم بالفرار ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبط المتهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 543 لسنة  2022 جنح مركز شرطة الزقازيق، فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


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