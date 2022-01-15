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مقتل سائق على يد شقيقه بالشرقية بسبب الخلافات العائلية وخناقات الأطفال

السبت، 15 يناير 2022 11:02 ص
مقتل سائق على يد شقيقه بالشرقية بسبب الخلافات العائلية وخناقات الأطفال جثة - أرشيفية
الشرقية- إيمان مهنى

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لفظ سائق صباح اليوم، أنفاسه الأخيرة متأثرا باصابته بطعنة نافذة بالبطن على يد شقيقه الأكبر بقرية طحلة بردين بمحافظة الشرقية.
 
بدايه الواقعه بتلقى الأجهزه الأمنية بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية ،بلاغ من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ناحية قرية طحلة بردين التابعة لمركز شرطه الزقازيق.
 
على الفور انتقلت الأجهزه الامنيه الأمنية بمركز شرطة الزقازيق وضباط المباحث، إلى مكان البلاغ وتبين وقوع مشاجره بين شقيقين لفظ على آثارها  الأصغر  انفاسه الاخيره متاثرا باصابته بطعنة نافذه في البطن على يد شقيقه الأكبر ، بسبب الخلافات العائلية وخناقات السيدات والاطفال.
فيما لاذا المتهم بالفرار ويكثف ضباط المباحث جهودهم لضبطه.
 
فيما تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الأحرار التعليمي، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة .
 
 
 
 
 
 

 


الشرقية

قرية طحلة بردين

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