طفل ينهى حياة ابن خاله بإلقائه برشاح فى بولاق الدكرور بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أنهى طفل يعانى من عدم اتزان نفسى، حياة ابن خاله البالغ من العمر 4 سنوات، بدفعه بمياه رشاح مجاور لمسكنه في بولاق الدكرور، مما أسفر عن غرقه، واكتشف رجال المباحث غموض اختفاء الطفل وتم انتشال جثته، والتحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد اختفاء طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، واستمع رجال المباحث لأقوال والده الذي لم يتهم أحد بالتسبب في غيابه، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة تبين أن ابن عمة الطفل المختفي، يبلغ من العمر 11 سنة، يعاني من عدم اتزان نفسي، وأنه كان بصحبته قبل اختفائه.

وتوصلت التحريات إلى أنه اصطحب الطفل المختفي خلال اللعب معه ودفعه بمياه رشاح مجاور لمسكنه، مما أسفر عن غرقه، وعقب البحث عن الجثة تم العثور عليها، فتم مناظرتها ونقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، والتحفظ على الطفل المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.